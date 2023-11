Rublev tenero padrino: gioca con la figlia di Medvedev prima del ko alle Nitto ATP Finals

Rublev e i "doveri di un padrino"

In due brevi video si vede Rublev giocare con la piccola Alisa, figlia di Medvedev che è nata lo scorso anno e della quale lui è il padrino di battesimo. Un ruolo importante, come ricorda la mamma della bimba sui social: "Doveri di un padrino" scrive scherzando nelle storie, mentre non ha scherzato poi sul campo il marito che ha sconfitto l'amico Rublev in due set. "In campo non esistono amici, ma quando lo batto mi dispiace" il commento di Medvedev dopo il successo di Torino.