Diretta Medvedev-Rublev: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - Alla vigilia della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per la vetta del Gruppo Verde è il derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev a chiudere la prima giornata del Gruppo Rosso delle Nitto Atp Finals , in cui Carlos Alcaraz ha perso al debutto contro Alexander Zverev . Segui il match in diretta ...

20:12

Medvedev-Rublev, dove vederla in tv

La sfida tra Medvedev e Rublev alle Nitto Atp Finals, che chiude il programma del Gruppo Rosso, sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

20:00

Medvedev-Rublev, i precedenti

Sono 8 i precedenti tra il 27enne Medvedev (n.3 del mondo) e il 26enne Rublev (n.5 Atp): 6 i successi del primo in questo derby russo contro i 2 del più giovane connazionale. Le due gare giocate quest'anno sono state vinte entrambe da Medvedev, la prima in due set in finale a Dubai e la seconda in tre set nei quarti di finale degli Us Open. Nel 2022 però, nell'unico precedente alle Nitto Atp Finals, è stato invece Rublev ad avere la meglio (in tre set al round-robin).

Pala Alpitour, Torino