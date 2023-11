Bufera su Tsitsipas, social inferociti: "Hai penalizzato Sinner!". Vi spieghiamo perché

Forfait Tsitsipas, i social non ci stanno: "Così falsi il torneo!"

Il tennista greco, che in conferenza stampa ha annunciato di avere forti dolori alla schiena, puntando il dito contro la stagione del tour, definita "molto dispendiosa" e l'infortunio come conseguenza di una "mancanza di riposo". Un'analisi che, però, non ha convinto gli appassionati di tennis sui social: "Se non stava bene, poteva dare forfait prima di giocare con Sinner e far spazio a Hurkacz", scrive un utente. "Così Tsitsipas", si legge su Twitter, "falsa clamorosamente il girone, avvantaggiando doppiamente Rune: che oggi vince senza giocare e inoltre risparmia energie per Sinner (giovedì)" e, secondo alcuni, "manca di rispertto al pubblico pagante".