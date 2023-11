Sinner e i Carota Boys: chi sono e perché sono vestiti così

Se avete notato tra il pubblico degli spalti delle Nitto Atp Finals dei tizi vestiti di arancione, non avete il televisore che fa le bizze, è tutto vero. Sono cinque e sono vestiti da carota, per questo ormai sono conosciuti come i Carota Boys. Sono cinque piemontesi super appassionati di Sinner e ormai lo seguono ovunque, soprattutto nei tornei più importanti. E ovviamente non potevano mancare a Torino. Sono anche diventati piuttosto popolari ormai, tanto che prima del match tra l’altoatesino e Djokovic sono stati applauditi da tutto il pubblico.