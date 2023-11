Diretta Sinner-Djokovic: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

20:45

Luca Argentero: "Super Sinner, non posso non tifarlo"

"Mi piace molto guardare il tennis, chi è che non tifa per Sinner in questo momento? Jannik è il nostro tennista di punta, quindi è inevitabile fare il tifo per lui e trovo bellissimo l’atteggiamento di Sinner e le sue parole rispetto al senso di responsabilità nei confronti delle aspettative dei fan". Lo dice Luca Argentero rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza a Torino, sede delle Atp Finals, al termine della quale è stato riaperto al pubblico il Villino Caprifoglio nel Parco del Valentino.

20:30

Tsitsipas sostituito da Hurkacz. Sinner si qualifica se...

Tsitsipas, che ha accusato un problema alla schiena contro Rune tale da impedirgli di proseguire, sarà sostituito dal polacco Hubert Hurkacz, n.9 al mondo. In base alla classifica del girone 'verde', se stasera Jannik Sinner dovesse vincere in due set contro Djokovic sarebbe matematicamente qualificato alle semifinali come lo sarebbe il serbo vincendo. Potrebbe a quel punto essere decisiva per l'italiano la partita conclusiva con Holger Rune.

20:13

Bertolucci: "Ecco come Sinner può battere Djokovic"

Bertolucci a Sky: "Come può vincere Sinner? Il pressing da dietro, dritto e rovescio, per scardinare la resistenza dell’avversario. Djokovic in difesa è il numero uno, è camaleontico, allora Sinner dovrà mischiare le carte e confondere le idee con qualche smorzata o soluzione diversa. Il compito è complicato, affronta il giocatore forse più grande della storia, imbattuto da 19 partite. Djokovic l’ho visto sempre meglio: elastico, veloce e resistente. E ha una forza mentale spaventosa. Chapeau, mille complimenti a questo fenomeno".

20:00

Bertolucci: "Sinner-Djokovic? Decisivo sarà Rune"

Paolo Bertolucci a Sky: "L'attesa è spasmodica, per molti oggi è un D-Day. Sicuramente il match più importante, si potranno vedere i progressi di Sinner contro il campione serbo. Probabile che il match che deciderà le sorti sarà quello con Rune".

19:43

Rune: "Sinner fa quello che vuole, mi sto preparando"

"Sinner ha tanti punti di forza, che proteggono le sue debolezze. Tutti i giocatori hanno i propri punti di forza e quelli che piacciono di meno, per me è la stessa cosa". Lo ha detto il danese Holger Rune nella conferenza stampa dopo la partita - interrotta per infortunio dell'avversario - contro il greco Stefanos Tsitsipas e parlando della prossima sfida con il numero uno azzurro. "Sinner ha avuto i migliori risultati sulle superfici più difficili - ha aggiunto - ma come Alcaraz è un giocatore da tutti i terreni, non ci sono superfici sulle quali preferirei sfidarlo piuttosto che altre. Lui può fare il gioco che vuole in campo, può fare grandi diritti e grandi rovesci, così come grandi volée e grandi servizi, tutto insomma. Ovviamente giocare contro di lui in Italia è più dura, ma io mi sto preparando".

19:30

Volandri su Sinner e gli altri: "Mi complica le scelte"

In Spagna sarà Sinner la punta di diamante del team azzurro. "Sento che stiamo facendo il massimo - osserva Volandri - e ho la fortuna di avere tanti giocatori di alto livello, anche se questo mi complica un po' le cose per quanto riguarda le scelte. In Spagna avremo quattro giorni per stare assieme e prepararci al meglio".

19:20

Sinner al centro del "progetto Malaga"

Sinner al centro del 'progetto Malaga' per l'Italtennis. Non poteva essere altrimenti, come spiega il capitano azzurro in Coppa Davis, Filippo Volandri: "Jannik sta mostrando i risultati del lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo. Sia per quanto riguarda l'evoluzione del gioco sia per quanto riguarda il fisico. Oggi lui si sente di appartenere alla classifica che ha, all'elite del tennis mondiale, e quando gioca con i top player ha un'altra consapevolezza. Oggi Sinner è il numero 4 del ranking mondiale ma con ampi margini di crescita, dalle transizioni al servizio, che peraltro è già molto migliorato. E poi il gioco a rete. Tutto questo gli servirà in futuro negli slam, dove il percorso è più difficile rispetto alle Atp Finals. Inoltre bisogna tenere in considerazione che ha 22 anni, è ancora molto giovane. La pressione per lui non è il pubblico ma è migliorare".

19:05

Atmosfera meravigliosa

Si scalda l'atmosfera al Pala Alpitour in vista della super sfida tra Sinner e Djokovic. L'appoggio all'azzurro è totale: il palazzetto comincia a colorarsi e spuntano tanti cartelli pro Sinner.

18:50

Sinner-Djokovic, come una prima volta

18:35

Sinner-Djokovic, i segreti nell'alimentazione

18:23

Tsitsipas si ritira: cosa succede ora?

18:15

Sinner-Djokovic, le quote

18:05

Sinner-Djokovic: i precedenti

Tre i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si sono conclusi tutti con il successo del serbo. La prima sfida nei 32esimi a Monte Carlo nel 2021, poi due volte a Wimbledon: nei quarti nel 2022 e in semifinale quest'anno.

18:00

Sinner-Djokovic: dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Djokovic alle Nitto Atp Finals, valevole per la seconda giornata del Gruppo Verde, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Rai Due. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go, su Tennis TV e Rai Play.

Torino, Pala Alpitour