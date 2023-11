Panatta, duro attacco a Djokovic in diretta tv: "Lo fa sempre, ma Sinner..."

Jannik Sinner non molla mai: contro Novak Djokovic ha ribaltato il risultato sull''ultimo game del primo set, da 40-0 a 40-40 mettendo in forte agitazione anche il numero uno al mondo. E proprio Nole, dall'alto della sua esperienza, ne ha approfittato per chiedere il toilet break proprio all'inizio del secondo set, cominciato sempre alla grande dall'azzurro. "C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo - ha attaccato Adriano Panatta in diretta dai microfoni Rai, criticando la particolare mossa - lo fa sempre". "Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta li tranquillo", ha concluso l'ex campione, oggi commentatore in tv.