Nitto ATP Finals, mistero Djokovic: salta l'allenamento. Colpa di Sinner?

Mistero Nole Djokovic. Il serbo non si è allenato oggi a Torino, dove sta giocando le ATP Finals, e non è chiaro il motivo per cui ha saltato l'allenamento in programma alle 18.30 sul campo 1. C'è chi parla di spossatezza, dovuta a un po' di influenza, e chi invece dice che Djokovic ha bisogno di riposo dopo il match contro Sinner. In ogni caso non sembra in bilico la presenza di Djokovic domani contro Hubert Hurkacz perché l'obiettivo del numero uno al mondo è quello di provare a conquistare le Finals per la settima volta, superando così Federer. Ci riuscirà?