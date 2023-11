Panatta e la previsione su Sinner. Bertolucci lo gela: “Hai fatto testa o croce”

TORINO - L'impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals ha esaltato tutti, comprese due leggende del tennis italiano come Adriano Panatta e Paolo Bertolucci . Nel podcast 'La Telefonata' per 'Il Tennis Italiano' le due vecchie glorie della racchetta tricolore si battibeccano sull'esaltante successo dell'altoatesino ai danni del numero uno al mondo, dando vita a un esilarante siparietto .

Bertolucci 'gela' Panatta su Sinner

Il podcast si apre con la domanda di Panatta che chiede a Bertolucci come "va il pancino" del suo amico, colpito da qualche fastidio il giorno precedente. Il 72enne non si scompone e commenta così: "È andata bene, diciamo che la vittoria di Sinner è stata ideale. Mi è passato tutto: ero talmente preso dalla partita che è passato il male al pancino". Poi Panatta colpisce con un 'serve and volley': "Mi sembra che ieri c'è stata una telefonata tra due vecchi giocatori di tennis e uno dei due aveva detto che vinceva Sinner. Lo ha detto quello più anziano e molto più esperto di tennis. Vuoi farmi dei complimenti subito o aspettiamo ancora un po'? L'ho detto anche nella mia telecronaca". "No, hai fatto testa o croce, io avevo dato 60-40 a Djokovic ma sono talmente contento che stamattina arrivo a dirti 'Cavolo, avevi ragione'", la risposta spiazzante di Bertolucci. A quel punto l'ex tennista romano rincara la dose: "Meno male, è la prima volta nella vita che mi dai ragione". Bertolucci controbatte con una 'discreta' dose di ironia: "Ma sarà anche l'ultima".