Il consiglio di Tomba a Sinner: "Stai attento alle ragazze sbagliate..."

TORINO - L'impresa di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals contro Novak Djokovic ha esaltato tutti, anche una leggenda dello sport italiano come Alberto Tomba. L'ex sciatore alpino, intervistato da 'La Stampa', esalta il cammino del 22enne altoatesino svelando al contempo un aneddoto: "Ho sentito Jannik ieri mattina in videochiamata. Abbiamo un amico in comune, è Alex Vittur, il suo manager", racconta Tomba che poi aggiunge: "Suo padre Guido era il preparatore della Nazionale quando io ero giovane, nell'85. Che incroci del destino".