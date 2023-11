Sinner ancora fidanzato con Maria Braccini? Tutti gli indizi

TORINO - Sinner è al centro del dibattito sportivo in questi giorni di Nitto Atp Finals e non potrebbe essere altrimenti. Però Jannik è finito anche nel mirino ddel gossip per la sua relazione con Maria Braccini. Nell'ultimo periodo si parlava di una crisi tra i due e di Laura Margesin come nuova fiamma dell'azzurro, ma dal Pala Alpitour di Torino sono arrivati nuovi indizi.

Sinner e Maria Braccini insieme?

È possibile in realtà che il rapporto tra Sinner e Braccini non sia mai finito veramente: Maria era presente sugli spalti del Pala Alpitour per assistere al match di Jannik contro Djokovic. Era in compagnia di un'amica, ma non si trovava seduta nel box di Sinner. Laura Margesin, invece, si trova negli States per lavoro. Due indizi che potrebbero dire molto sullo stato sentimentale del campione altoatesino.