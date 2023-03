Nuova fidanzata per Sinner? È crisi con Maria, ora c'è Laura

Sorpresa a Cortina

È successo in occasione del superG di Cortina dove il 21enne tennista di San Candido, grande appassionato di sci, si è recato proprio dopo il torneo olandese. Come rivelato da 'Novella 2000' però non c'era Maria Braccini, che veniva considerata da qualche tempo come la sua fidanzata, ma la modella Laura Margesin. Una conferma, secondo il popolo dei social e gli appassionati di gossip, della crisi che Sinner e Maria stavano vivendo a quanto pare per l'eccessiva esposizione mediatica di lei, mal tollerata dal riservato Jannik. Che nel frattempo sembra aver voltato pagina...

