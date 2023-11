Sinner rivela: "Ecco cosa mi ha detto il bambino". Il video è virale

Cosa ha detto il bambino a Sinner

Jannik entra in campo con un bambino per mano, che sfoggia un sorriso unico e gli sussurra qualcosa. Il video è diventato subito virale. Tutti a chiedersi cosa gli avesse detto, finché Sinner non lo ha svelato in conferenza stampa: “Mi ha detto ‘Forza Jannik, stasera siamo tutti con te”. E in effetti il Pala Alpitour era tutto con Sinner e lo ha spinto a una vittoria sofferta ma alla fine meritata contro il danese, che più di una volta si è lamentato con l’arbitro per il pubblico, a suo dire, troppo rumoroso.