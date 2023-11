Alcaraz-Medvedev alle Nitto ATP Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

TORINO - L'ultima giornata del Gruppo Rosso vedrà opporsi Daniil Medvedev a Carlos Alcaraz . Il russo, che ha vinto le prime due sfide del torneo contro Zverev e Rublev, è già qualificato per le semifinali. Mentre lo spagnolo, numero due al mondo, ha bisogno di un successo per potersi qualificare.

Quando si gioca Alcaraz-Medvedev

Lo spagnolo e il russo si sfideranno sul campo del Pala Alpitour di Torino nel primo match della giornata, in programma non prima delle 14:30.

Alcaraz-Medvedev: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Alcaraz e Medvedev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Alcaraz-Medvedev: i precedenti

Perfetta parità nei quattro precedenti tra Alcaraz e Medeved: due le vittorie dello spagnolo, altrettante quelle del russo.

Atp Finals, la classifica del Gruppo Rosso

1) Medvedev (2-0)

2) Zverev (1-1)

3) Alcaraz (1-1)

4) Rublev (0-2)