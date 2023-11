Diretta Sinner-Medvedev: orario, giorno, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Jannik Sinner alla semifinale delle Nitto ATP Finals . Il russo infatti è stato battuto in due set (doppio 6-4) da Carlos Alcaraz : con questo successo l'asso spagnolo ha raggiunto il primo posto del Gruppo Rosso e, al contempo, la sfida contro Novak Djokovic , arrivato secondo nel Gruppo Verde . L'altoatesino se la vedrà quindi contro la sua ex bestia nera, sconfitta in finale sia a Vienna che a Pechino .

Nitto ATP Finals, Sinner-Medvedev in semifinale: data e orario del match

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev andrà in scena nella sessione pomeridiana del Pala Alpitour: si parte dalle 14:30 di domani (18 novembre). L'altro incontro del penultimo atto del torneo, quello tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, è stato invece programmato per la sessione serale di domani (ore 21).

Nitto ATP Finals, Sinner in semifinale: dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev sarà trasmessa su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai 2 (oppure online su Raiplay).