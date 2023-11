Sinner, chi è il bambino entrato in campo con lui che combatte con un tumore 

Il bambino che è entrato in campo con Sinner nella sfida contro Rune ha conquistato tutti con il suo sorriso spontaneo. Si chiama Matteo Testai , ha 7 anni, e da quando ne ha tre convive con un tumore detto “glioma chiasmatico”. "In questo momento - ha detto la mamma Chiara - la sua malattia, un tumore detto “glioma chiasmatico”, è in fase di osservazione, per questo resta in cura nel reparto di oncologia ma è più libero e desidera vivere al massimo ogni momento e gli serve tanto socializzare, condividere e stare con le persone: respirare vita, insomma".

La frase del piccolo Matteo: "Gli applausi erano anche per me?"

Il piccolo Matteo il 16 novembre è sceso in campo mano nella mano con Jannik, è una mascotte alle Nitto ATP Finals di Torino: “Era super emozionato e la prima cosa che ci ha detto quando ci siamo visti è stata: “ma gli applausi erano tutti per Sinner o qualcuno era anche per me? Vi rendete conto che ho stretto la mano al migliore del mondo? È una mascotte nata, anche in ospedale. Pensi che quando faceva la chemio – conclude la donna – passava il tempo a cantare a squarciagola e spiegava di farlo “per distrarre i più piccoli, così non hanno paura”.