Sinner-Rune, il bel gesto del danese dopo la sfida di ieri spiazza tutti

“Grande battaglia come sempre, Jannik. Mi piacciono partite come questa. Ti auguro il meglio per le finali. Allo stesso tempo voglio ringraziare tutti gli italiani per non avermi fatto sentire indesiderato. Siete stati una grande e appassionata folla anche se stavo giocando contro il vostro eroe nazionale. Grazie". È il bel messaggio che Rune ha dedicato sui social a Sinner e agli italiani dopo la sconfitta alle Nitto ATP Finals di Torino .

Sinner ha ripostato il messaggio di Rune

Jannik ha apprezzato il bel gesto del danese, e ha ripostato il messaggio in una storia, con una stretta di mano a corredo. Il messaggio di Rune ha colpito anche perché durante il match con Sinner più volte era stato fischiato dal pubblico per i suoi comportamenti sopra le righe. Sicuramente per lui è stato difficile giocare in un palazzetto così caldo, quasi tutto per Sinner. Ogni tanto da un angolino arrivavano degli incitamenti per Holger da un gruppo con la bandiera danese. A incoraggiarlo ci ha provato anche il suo nuovo allenatore Boris Becker che si è spesso alzato in piedi ad applaudirlo anche quando sbagliava. Rune, che in diverse interviste ha ammesso di faticare ad accettare la sconfitta, questa volta ha dato una grande dimostrazione di fair play.