Diretta Sinner-Medvedev: orario e dove vedere in tv e in streaming le Nitto ATP Finals

Quando si gioca Sinner-Medvedev: data e orario

La sfida tra Sinner e Medvedev, valida per la semifinale delle Nitto ATP Finals, andrà in scena oggi (18 novembre) al Pala Alpitour di Torino. La partita, che aprirà il penultimo atto del 'torneo dei maestri' nella sessione pomeridiana, avrà inizio non prima delle ore 14:30. In serata, fari puntati sulla sfida tra Alcaraz e Djokovic, in programma non prima delle ore 21.

Sinner-Medvedev: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Sinner e Medvedev sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming gratuito su Rai Play e in streaming pay sulle piattaforme Sky GO e NOW.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Il bilancio tra i due giocatori pende a favore del russo, che ha superato l'azzurro in 6 degli 8 precedenti. Gli ultimi 4 confronti tra i due, inoltre, si sono disputati tutti in finale: nel 2023, a Rotterdam e Miami, ha avuto la meglio il numero 3 al mondo mentre al China Open 2023 è arrivato il primo successo per l'altoatesino che si è poi ripetuto al Vienna Open.