Diretta Alcaraz-Djokovic: orario, giorno, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Se da una parte Sinner sfida Medvedev , dall'altra Alcaraz e Djokovic si giocano il posto in finale. La semifinale delle Nitto Atp Finals promette spettacolo: primo del mondo contro secondo, lo spagnolo e il serbo vanno a caccia della finalissima di Torino.

Quando si gioca Alcaraz-Djokovic

La semifinale tra Alcaraz e Djokovic si giocherà oggi, sabato 18 novembre, al Pala Alpitour di Torino non prima delle 21:00. Sarà il secondo appuntamento di giornata dopo l'altra semifinale, quella tra Sinner e Medvedev.

Dove vedere in tv Alcaraz contro Djokovic

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su NOW e SkyGo.

Alcaraz-Djokovic, i precedenti

Sono 4 i precedenti tra Alcaraz e Djokovic, il conto è in perfetta parità con due vittorie a testa. Lo spagnolo ha vinto in finale del Masters 1000 di Madrid nel 2022 e a Wimbledon, il serbo nella semifinale del Roland Garros 2023, e a Cincinnati.