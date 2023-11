Sinner, quanto guadagna se batte Medvedev e vince le Nitto ATP Finals

Un montepremi da record: solo Sinner può vincerlo. Quello per chi trionfa alle Nitto ATP Finals da imbattuto. Dei quattro semifinalisti rimasti in gara, Jannik è l’unico ad aver centrato tre vittorie su tre. Impresa che potrebbe valere un bel tesoretto. Il montepremi in caso di vittoria in finale sarebbe di 4.421.200 euro.