Sinner-Medvedev, così stanno vivendo le ultime ore prima della sfida

Ci siamo. Sinner e Medvedev sono pronti a darsi battaglia sul campo del Pala Alpitour per la semifinale delle Nitto ATP Finals. La giornata è iniziata presto per loro due. Alle 10:45 è sceso in campo Sinner, maglia gialla della Nike (il suo sponsor), solito cappellino bianco. Jannik ha fatto vedere, come ieri, che il problemino alla schiena è un lontano ricordo. La forma fisica è al top.

Primo incrocio tra Sinner e Medvedev Il numero 4 si è allenato per mezz’ora, poi è uscito intorno alle 11:15 quando è entrato Medvedev. C’è stato già un primo incrocio tra i due sul campo del Pala Alpitour. Anche il russo, maglia nera della Lacoste (il suo sponsor) è parso sereno e carico. L’allenamento è filato via liscio tra battute e scherzi con il suo coach per stemperare un po’ la tensione. I preparativi sono finiti: che la grande sfida abbia inizio.

