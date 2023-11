Medvedev shock, urla furiose a un tifoso: "Vieni giù". Sinner gelato

Medvedev e la strategia per far innervosire Sinner: non funziona

Medvedev stava provando a far innervosire Sinner, ma come al solito l'altoatesino è rimasto impassibile. Il russo è uscito per un trattamento medico e ci ha messo un bel po' per rientrare tra la fine del secondo set e l'inizio del terzo. Sinner prima ha aspettato impassibile, concentrato sulla panchina. Poi si è alzato, è andato nel suo lato del campo e ha iniziato a fare esercizi per tenersi caldo e giochini con la pallina. Stratagemmi messi in atto per non perdere la concentrazione. Alla fine ha vinto lui la sfida di nervi. Medvedev si è innervosito e non è riuscito a contenersi.