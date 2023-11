Diretta Alcaraz-Djokovic 0-1: segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

TORINO - Jannik Sinner è in finale delle Atp Nitto Finals di Torino e aspetta solo di sapere chi sarà il suo avversario. A decretarlo sarà la semifinale tra Alcaraz e Djokovic rispettivamente numero due e numero uno al mondo. Segui la sfida in diretta...

22:01

Alcaraz-Djokovic: 1-1

Djokovic sbaglia una volee ma poi il dritto di Alcaraz è lungo e il serbo trova il pareggio.

21:57

Alcaraz-Djokovic: 1-0

Inizia bene Alcaraz questo secondo set, game conquistato e sesto ace della gara.

21:52

Djokovic vince il primo set!

Dopo 40 minuti di ottimo tennis il numero uno al mondo chiude con un altro ace e si aggiudica il primo set per 6-3.

21:49

Break Djokovic!

Primo break della gara per il serbo con il rovescio lungolinea di Alcaraz che spegne sulla rete. 5-3 ora per Djoko.

21:44

Alcaraz-Djokovic: 3-4

Djokovic torna in vantaggio con un rovescio lungolinea e chiude il game a 15.

21:40

Alcaraz trova il pareggio

Alcaraz chiude il game con il quarto ace della gara. Ottimo game del murciano che si riporta sul 3-3.

21:34

Grandissimo punto di Djokovic!

Il serbo chiude il game più lungo della gara con un punto bellissimo e uno smash. Il pubblico si esalta e lo chiama a gran voce: "Nole, Nole!".

21:28

Alcaraz-Djokovic: 2-2

Game velocissimo dello spagnolo che piazza due ace consecutivi e conquista il punto.

21:24

Djokovic torna in vantaggio

Djokovic blocca Alcaraz sul 40-15 e poi chiude il terzo game con una prima a uscire vincente portandosi sul 2-1.

21:21

Alcaraz-Djokovic: 1-1

Alcaraz tiene il servizio e trova il pareggio con un ottimo uno-due.

21:17

Alcaraz-Djokovic: 0-1

Con un ace Djokovic chiude il primo game, dopo aver annullato due palle break ad Alcaraz, in questo primo set.

21:12

Alcaraz-Djokovic si parte!

Inizia la semifinale tra Alcaraz e Djokovic! Chi vince sfiderà in finale Jannik Sinner.

21:06

Alcaraz-Djokovic, giocatori in campo

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono scesi in campo, qualche minuto di riscaldamento e poi inizierà la sfida.

21:00

Djokovic, i numeri di queste Atp Finals

Novak Djokovic è il giocatore rimasto in campo per più tempo nel torneo. 8 ore e 18 minuti per il serbo contro le 5 ore e 23 minuti di Alcaraz.

20:50

Alcaraz, in palio un importante traguardo

Carlos Alcaraz può raggiungere un importante traguardo: se questa sera dovesse battere Djokovic sarebbe infatti il più giovane finalista da Pete Sampras nel 1991.

20:40

Alcaraz-Djokovic, sfida di vertice

Per la sesta volta nella storia delle Atp si sfideranno il numero uno e il numero due al mondo.

2023: Djokovic vs Alcaraz

2007: Federer vs Nadal

2006: Federer vs Nadal

1999: Agassi vs Kafelnikov

1994: Sampras vs Agassi

1981: Lendl vs McEnroe

20:30

Djokovic, semifinale numero 12 alle Atp Finals

Quella che giocherà questa sera contro Alcaraz sarà la semifinale numero dodici per il campione serbo che ha ottenuto il successo in 8 occasioni mentre 3 sono stati i ko.

20:20

Pietrangeli: "Sinner? In finale vorrebbe..."

Jannik Sinner attende solo di sapere chi domani alle 18.00 sarà il suo avversario nella finale delle Nitto Atp Finals di Torino. Per l'ex campione azzurro Nicola Pietrangeli non ci sono dubbi: "Finale? Credo che Jannik preferisca giocare con Alcaraz. L’altro si chiama Djokovic". (LEGGI TUTTO)

20:15

Al Pala Alpitour c'è anche Antonio Conte

Il tecnico Antonio Conte a cena in una lounge al Pala Alpitour: anche lui sarà sugli spalti per assistere alla samifinale tra Djokovic e Alcaraz.

20:00

Alcaraz-Djokovic, come arrivano alla sfida

Lo spagnolo ha vinto il Girone Rosso perdendo all'esordio contro Zverev ma battendo successivamente Rublev e Medvedev. Il serbo ha rischiato di essere eliminato ai gironi ed è stato proprio il successo di Sinner contro Rune a "salvarlo". Djokovic ha quindi superato come secondo il Girone Verde grazie anche alla vittoria su Hurkacz.

19:45

Atp Nitto Finals, a che ora si gioca la finale

La finale tra Jannik Sinner e uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è in programma domenica 19 novembre non prima delle ore 18.00. L'inizio dipenderà infatti dalla finale del torneo di doppio che inizierà alle 15.00 sempre sullo stesso campo.

19:30

Alcaraz-Djokovic, i precedenti

Alcaraz e Djokovic si sfono sfidati quattro volte in precedenza e il bilancio è perfettamente in parità. Lo spagnolo ha vinto in finale del Masters 1000 di Madrid nel 2022 e a Wimbledon, il serbo nella semifinale del Roland Garros 2023, e a Cincinnati.

19:15

Alcaraz-Djokovic, orario e dove vedere il match

La sfida tra Alcaraz e Djokovic prenderà il via alle 21.00 al Pala Alpitour di Torino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su NOW e SkyGo.

19:00

Alcaraz-Djokovic, obiettivo finale

Dopo il successo di Sinner su Medvedev Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono pronti a sfidarsi per raggiungere un posto in finale. Gara affascinante tra il numero due e il numero al mondo.

Pala Alpitour, Torino