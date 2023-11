Conte: "Sinner è il numero uno, ed è solo all'inizio"

Sinner ha fatto emozionare anche Antonio Conte. "È il numero uno - dice il tecnico, presente al Pala Alpitour per le semifinali delle Nitto ATP Finals - e ora può vincere il torneo. È al livello dei più grandi, come Valentino Rossi, Alberto Tomba? Sicuramente, sicuramente può arrivare a quei livelli, ma è solo all’inizio, questa è la cosa importante. Come ha fatto a innamorare tutta Italia? Si vede che ha grande passione e la trasmette".