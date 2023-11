Diretta Sinner-Medvedev: segui la semifinale delle Nitto ATP Finals LIVE

Aggiorna

TORINO - Ci siamo, l'attesa sta per terminare: dopo essere diventato il primo tennista italiano a centrare la qualificazione alle semifinali delle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner vuole continuare a sognare: la sfida al russo Daniil Medvedev (non prima delle 14:30 al Pala Alpitour di Torino) vale infatti l'accesso alla finalissima del 'torneo dei maestri'. Chi supera il turno, contenderà il prestigioso titolo a uno dei mostri sacri del tennis mondiale: Carlos Alcaraz o Novak Djokovic. Segui la partita in diretta.

11:23 Medvedev si allena Anche il russo inizia l'allenamento di rifinitura a poco più di tre ore dall'attesa semifinale delle Nitto ATP Finals contro Jannik Sinner.

11:20 Sinner termina l'allenamento e incrocia Medvedev L'altoatesino conclude il suo allenamento di rifinitura e incrocia il russo che entra sul campo centrale del Pala Alpitour: ora tocca a lui. 11:17 Torino spinge Sinner: si sogna l'impresa La bolgia del PalaAlpitour è pronta a sostenere Sinner con la solita passione. Anzi, con qualcosa in più. La Prefettura e la Commissione Provinciale di Vigilanza hanno infatti sbloccato, su richiesta federale, la vendita di ulteriori 300 biglietti per ciascuna delle ultime quattro sessioni dell’evento. Il tifo da stadio (calcistico) sarà ancor più infernale. Vi sono tennisti che soffrono un ambiente infuocato, che sia a favore o contro. Sinner ha già dimostrato di prendere forza da ogni boato. 11:07 Sinner, prosegue la rifinitura L'azzurro, in forma smagliante sul campo centrale del Pala Alpitour di Torino per l'allenamento di rifinitura, sta provando gli smash e le battute.

11:02 Sinner, la rifinitura prima di Medvedev Il 22enne di San Candido si prepara per l'attesissima semifinale delle Nitto ATP Finals contro il russo: al via l'allenamento di rifinitura per l'azzurro, con scambi da fondo campo e volee sotto lo sguardo attento del suo team. Jannik si muove senza nessun problema: fisicamente è al top, il problema alla schiena è solo un lontano ricordo.

10:58 ATP Finals, il prestigioso trofeo Ecco il trofeo delle Nitto ATP Finals. Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: chi alzerà la coppa al Pala Alpitour di Torino?

10:48 Sinner in campo al Pala Alpitour Il 22enne di San Candido fa il suo ingresso in campo, accolto dall'applauso dei tifosi. Lo sparring partner di Jannik, Nishesh Basavareddy, sta effettuando il riscaldamento. Tra poco si parte con l'allenamento di rifinitura.

10:43 Medvedev provoca Sinner: la frase in conferenza stampa infiamma la semifinale Il russo pronto alla sfida contro il nostro azzurro: "E' incredibile e può fare quel che vuole ma alla fine...". (QUI LE DICHIARAZIONI) 10:35 Sinner-Medvedev, i precedenti L'azzurro e il russo si sono affrontati ben otto volte, di cui sei sul cemento indoor. Il russo è avanti 6-2 ma le ultime due sfide sono finite nelle mani di Jannik. Il primo incrocio risale a un ottavo di finale dell’ATP di Marsiglia del 2020, subito prima dello stop per il Covid: Sinner disputò un primo set da applausi per poi calare alla distanza. Medvedev ha continuato a vincere senza particolari patemi per anni, tranne in una circostanza: proprio a Torino, alle Finals del 2021, Sinner si procurò due match-point prima di cedere al tie-break del terzo set. La svolta è arrivata in un 2023 da favola tra Pechino e Vienna: il 22enne di San Candido ha infatti conquistato entrambe le finali dimostrando di saper vincere in due maniere diverse: grazie alla ormai note variazioni (attacchi a rete, serve & volley, palle corte) nel primo caso, giocando a braccio di ferro nel secondo.

10:25 Sinner, quanto guadagna se batte Medvedev e vince le Nitto ATP Finals Solo l'altoatesino può ancora vincere il montepremi da record, riservato a chi è imbattutto, e fare jackpot. (APPROFONDISCI) 10:15 Nitto Atp Finals, tutto pronto al Pala Alpitour per le semifinali Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic, sale l'attesa a Torino per le due super sfide.

10:10 Sinner-Medvedev, che attesa a Torino Entusiasmo contagioso in città per l'attesa semifinale che vedrà opposti l'azzurro e il russo. Atmosfera bollente nei pressi del Pala Alpitour: con l'apertura del fan village, arrivano anche i primi tifosi. 10:05 Sinner, il programma mattutino prima della sfida a Medvedev L'azzurro scenderà sul campo centrale alle 10:45 per la rifinitura di mezz'ora con lo stesso sparring partner della giornata di ieri, l’americano Nishesh Basavareddy. Poi sarà il turno del russo, che si allenerà sempre con Basavareddy. 10:00 Sinner-Medvedev: come seguire il match in tv e in streaming Tutto quello che c'è da sapere sull'attesa sfida tra l'azzurro e il russo al Pala Alpitour di Torino. (QUI I DETTAGLI) Pala Alpitour, Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA