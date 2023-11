Medvedev, niente alibi: "Ecco cosa è successo con il pubblico". E su Sinner...

Medvedev non cerca alibi. Dopo la partita è più sereno, e quasi chiede scusa per il suo comportamento in campo. “Cosa è successo con il pubblico? Devo essere onesto, niente, ho perso la testa. Penso che il pubblico sia stato stupendo e rispettoso per tutta la settimana e alla fine della partita l'ho ringraziato. Ho sentito una buona energia per tutta la settimana, ma oggi ho perso la testa, è la prima volta che mi succede. Inutile girarci intorno”.