Diretta finale Sinner Atp Finals: orario, giorno, avversario e dove vederla in tv

TORINO - Quattro su quattro, finale raggiunta. Dopo aver vinto il girone e aver battuto Medvedev in semifinale , Jannik Sinner sta per tornare in campo per la finale delle Atp Finals a Torino .

Finale Sinner Atp Finals: giorno e ora

La finale di Sinner alle Atp Finals è in agenda domenica 19 novembre, non prima delle ore 17. La partita, dunque, si giocherà nel pomeriggio. In palio, tra l'altro, c'è un montepremi monstre.

Finale Sinner Atp Finals: l'avversario

Sinner ancora non conosce il nome dell'avversario della finale. Uscirà però dal confronto tra Djokovic (già battuto nel girone) e Alcaraz, i protagonisti dell'altra semifinale in notturna.

Sinner in tv

La finale tra Sinner e Djokovic o Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv sia su Sky che sulla Rai. In streaming su Sky Go e Rai Play.