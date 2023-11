Sinner, l'antidivo e la pasta al pomodoro: show in conferenza dopo Medvedev

Sinner dà spettacolo anche nel post partita. In questa settimana di magia la sua popolarità è cresciuta in maniera incredibile e ora tutta Italia fa il tifo per lui. "La popolarità? Certo le cose sono cambiate - dice Sinner - perché c'è tanto affetto per me. Anche quando vado a cena, però è un bel problema. Io sono un ragazzo normale".

Sinner sulle vittorie con Medvedev: siparietto in sala stampa Ma tutta questa magia che lo sta facendo entrare nella storia è normale? "Normale no, perché sto facendo dei passi in avanti però so quanto tempo dedico a questo sport e quante ore faccio di allenamento, provo ad andare a dormire presto, sto molto più attento all’alimentazione, sto facendo tanti sacrifici perché so che mi aiutano ad arrivare a certi obiettivi. Sta diventando più la normalità giocare contro i migliori al mondo e io mi sento sempre più tranquillo e cerco sempre di migliorare".

Quando gli chiedono come ha fatto a battere Medvedev per tre volte consecutive, dopo aver incassato sei sconfitte Sinner si ferma a riflettere e poi dice: “Boh, non lo so...", con una leggerezza e una spontaneità incredibile. "Fammi pensare un attimo - riparte Jannik - Tutto fa parte di un percorso. Quando ognuno di noi fa la pasta al pomodoro la prima volta dici 'manca il sale', e ci metti più sale, poi dici 'mancano i pomodorini freschi' e ce li metti, poi ci metti il basilico. Cioè si aggiungono ingredienti per migliorare sempre di più. Ma bisogna anche stare attenti a non aggiungere altrimenti il piatto non diventa più buono. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Anche il mio piatto ancora non è perfetto, posso migliorare”. Applausi.

