Panatta attacca Medvedev in diretta tv nel match con Sinner: "Non mi stuzzicate"

Primo set a Sinner , secondo a Medvedev , ma il talento azzurro non ha mollato. La semifinale delle Nitto Atp Finals ha messo ancora di fronte i due campioni, dopo le ultime due finali dei tornei di Pechino e Vienna . E proprio al termine del secondo set, Medvedev ha messo in campo una particolare mossa che non è piaciuta ad Adriano Panatta , oggi commentatore del torneo di Torino per la Rai. La sua è una dura critica al comportamento del russo ma non solo.

Sinner-Medvedev, duro attacco di Panatta

"Ma poi che cos'è questa cosa che devono andare ogni volta a fare il trattamento, ma cos’è un trattamento di bellezza? Tra un po’ metteranno la spa, forse c’è già…”, ha detto Panatta in diretta tv. Il riferimento è a Medvedev che tra secondo e terzo set ha chiesto l'intervento del fisioterapista, facendo aspettare a lungo Sinner in campo. "Ma dov'è Medvedev", lo ha incalzato l'altro commentatore, Fiocchetti. "Non mi stuzzicare - ha risposto duro Panatta - Questo è un regolamento che non ha senso". Al rientro in campo, anche il pubblico del Pala Alpitour ha mostrato di non gradire il comportamento del russo, sommergendolo di fischi.