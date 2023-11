Diretta Sinner-Rune: segui il match delle Nitto Atp Finals LIVE

21:04

Entrano in campo SInner e Rune

Jannim Sinner e Holger Rune entrano in campo: applausi a non finire per il tennista azzurro.

20:58

Sanguinetti: "Sinner sarà il prossimo numero uno"

"Jannik vincerà degli Slam e sarà il prossimo numero uno. Questo è sicuro!”: Questa la profezia di Davide Sanguinetti, ex tennista azzurro che ha parlato in esclusiva a Notizie.com. “Sinner continua a migliorare, ha ancora ampi margini di crescita. Il servizio ora è diventato un’arma. Prima a volte era buono e ogni tanto no. Lui e Alcaraz si giocheranno il numero uno del mondo. Lo spagnolo ha già vinto due Slam, è stato numero uno , non si può discutere il suo talento. Quando giocano contro escono fuori sempre partite bellissime. Il futuro è loro, ogni tanto si inserirà lo stesso Rune, ma Sinner e Alcaraz hanno qualcosa di più”.

20:55

Tutto pronto per la sfida Sinner-Rune

Al Pala Alpitour è tutto pronto per la sfida tra Sinner e Rune, ultima gara del Gruppo Verde.

20:40

Sinner, i precedenti con Rune

Due i precedenti tra Jannik Sinner e Holger Rune: il danese li ha vinti entrambi. L'ultimo confronto c'è stato in questa stagione, nella semifinale di Montercarlo: Rune rimontò il set di svantaggio e vinse 7-5 al 3° set.

20:20

La classifica del Gruppo Verde

Ecco la classifica del Gruppo Verde prima del match tra Sinner e Rune

Djokovic 2-1 (5-5, 54-49)

Sinner 2-0 (4-1, 32-26)

Rune 1-1 (3-2, 16-19)

Hurkacz 0-1 (1-2, 13-17)

Tsitsipas 0-2 (0-4, 8-12)

20:05

Berrettini e i complimenti a Sinner

19:45

Djokovic, la risposta nervosa su Sinner

19:30

Sinner è già in semifinale

19:15

Sinner rivoluziona i palinsesti tv

19:00

Sinner, tutti gli uomini della svolta

19:00

Sinner-Rune, come vederla in tv

