La gufata di Panatta a Medvedev in diretta tv è decisiva per Sinner: il video è virale

Non solo Jannik Sinner: c'è un altro eroe alle Atp Finals e quello è Adriano Panatta. L'ex campione, oggi commentatore per la Rai dei match del torneo di Torino, ha conquistato gli spettatori italiani con i suoi interventi in telecronaca. Uno in particolare, durante la semifinale contro Medvedev, è diventato in breve virale sui social e ha scatenato le simpatie degli utenti. “Doppio fallo mai?”, chiede con tono retorico l'ex fenomeno del tennis azzurro, in riferimento al tennista russo. “Uno solo ne ha fatto”, gli risponde Fiocchetti, primo commentatore. Ed è qui che avviene la divertente "gufata".