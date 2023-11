Il primo allenatore di Sinner: "Gli dissero: Non sai fare due palleggi"

«Tornare a seguirlo dal vivo è stato bellissimo. Questo ragazzo è per me una sorpresa continua». Parola di Andrea Spizzica, primo maestro (insieme a Heribert Mayr) di Jannik Sinner. «Merita ogni successo - spiega il coach romano, che tanti anni fa si è trasferito in Alto Adige per lavoro - perché oltre a essere un tennista eccezionale è un ragazzo umile e di grandi valori. In questi giorni ero a Torino per il Masters NextGen U.12 con mio figlio e siamo andati a vedere Jannik contro Rune. Un’emozione per me indescrivibile». Spizzica ha incrociato la racchetta con Sinner per la prima volta ben 15 stagioni fa, ma alcune qualità erano già evidenti. «Il primo anno in cui arrivai a Brunico, “Hebi” Mayr mi segnalò questo ragazzino di 7 anni. Giocai con lui nonostante io non parlassi una parola di tedesco e lui una parola di italiano; finimmo quell’ora e da lì cominciò il nostro rapporto. Inizialmente Jannik giocava poco, si divideva tra tennis e sci. Il nostro obiettivo principale divenne fargli scegliere il tennis. E così, per fortuna, è stato».