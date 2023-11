Il consiglio di Panatta a Sinner contro Djokovic in diretta tv durante la finale

Dall'alto della sua enorme esperienza, Adriano Panatta ha ancora qualche consiglio da dare. Durante la telecronaca della finale delle Atp Finals tra Sinner e Djokovic, l'ex campione azzurro si è lasciato andare a un suggerimento molto particolare per mettere in difficoltà il campione serbo. Con l'azzurro che nel corso del secondo set arrancava sotto i colpi di Nole, Panatta ha avuto un'idea. "Se vince questo game, io andrei a fare pipì - ha detto in diretta tv - per vedere se gli rompe un po' il ritmo...". "È un giocatore troppo corretto Jannik", gli ha risposto l'altro commentatore Rai, Fiocchetti. "Ho capito - ha ammesso Panatta - però un po' di furbizia sportiva...".