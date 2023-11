Diretta Sinner-Djokovic: segui la finale delle Nitto Atp Finals LIVE

Queste le parole di Antonio Conte prima della finale: "L'importante è che sia una bellissima partita e che ci emozioni. Che vinca il migliore onestamente. Sinner? Nel giro di un anno è maturato in una maniera esponenziale, può giocarsela. Però gioca contro un campione che vuole sfidare questa nuova generazione. Abbiamo finalmente un giocatore italiano fra i top del mondo. Tifiamo per lui e speriamo che la sua crescita incredibile dell'ultimo anno continui. È un ragazzo molto umile e serio, ci rende orgogliosi".

I cosidetti " carota boys ", fan numero uno di Jannik Sinner che lo hanno seguito in queste Finals, sono presenti e pronti anche per la finale .

Queste le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nella conferenza stampa di chiusura delle Atp Finals di Torino : "Bisogna guardare al futuro con fiducia, con quella stessa capacità di visione con cui è iniziato il progetto. Credo ci siano tutte le condizioni per andare avanti, ma io sono convinto che queste condizioni non si sono determinate quest'anno, quando tutto è sembrato perfetto. Ci siamo meritati di andare avanti nei momenti di difficoltà, non nei momenti in cui tutto funziona ma quando non ci credevano in molti. Lì si è mostrata maturità, capacità, lungimiranza e visione. Non abbiamo certamente voglia di perdere questo secondo tempo della partita".

La coppia Ram-Salisbury si è confermata campione del doppio nelle Atp Finals : trionfo in finale per 6-3, 6-4 contro la coppia Granollers-Zeballos, è il secondo di fila.

Dopo aver superato il Gruppo Verde come secondo dietro Sinner , il numero uno del mondo ha battuto Alcaraz in semifinale

16:23

Sinner, al Pala Alpitour anche Miss Italia

Al Pala Alpitour per dare sostegno a Sinner ci sarà anche Miss Italia Francesca Bergesio, 19 anni, che assisterà dalla tribuna d'onore come ospite della Regione Piemonte. "Sarò al PalaAlpituor per tifare Sinner e l'Italia - spiega Francesca Bergesio -. Cosa mi piace di lui? Il fatto che sia un ragazzo umile ed equilibrato anche in campo, l'umiltà vince sempre. Non l'ho mai incontrato, spero di conoscerlo presto. Sono molto emozionata per questo invito che giunge a una settimana esatta dalla mia incoronazione. Sono felicissima, soprattutto perché sarò nella mia città che queste Atp hanno trasformato rendendola più accogliente e internazionale".

16:20

Sinner stravolge i palinsesti: finale su Rai1

Inizialmente in programma su Rai 2, la finale delle Nitto Atp Finals tra Sinner e Djokovic andrà in onda su Rai 1

16:12

Nitto Atp Finals, quanto vale la vittoria per Djokovic?

Il numero uno del mondo ha raccolto fin qui 800 punti per il ranking Atp, con tre vittorie e una sconfitta (contro Sinner). In caso di vittoria, stavolta, contro l'azzurro Djokovic porterebbe a casa 1800 punti e aumenterebbe così il suo distacco in testa da Alcaraz, portandolo a +2390.

16:02

Nitto Atp Finals, quanto vale la vittoria per Sinner?

Percorso perfetto fin qui dell'azzurro, che ha incassato finora 1000 punti per il ranking ATP. La finale odierna ne mette in palio altri 500, portando dunque il punteggio totale a +1500 per Sinner in caso di vittoria: così si porterebbe a -610 da Medvedev, al terzo posto del ranking mondiale.

15:57

Djokovic, termina l'allenamento per la finale

Dopo un'ora sul campo, termina l'allenamento di Djokovic in vista della finale contro Sinner. Non manca ormai molto all'inizio della sfida.

15:50

Djokovic con un vecchio collaboratore di Sinner

Presente a bordo campo durante l'allenamento di Djokovic anche Claudio Zimaglia, fisioterapista e Osteopata italiano del suo staff che ha lavorato per anni con Jannik Sinner.

15:47

Alcaraz fa impazzire due bambini: il gesto emozionante

Nonostante l'eliminazione in semifinale contro Djokovic, Carlos Alcaraz ha ritrovato il sorriso grazie ai suoi tifosi, regalando a due bambini una grande gioia

15:40

Djokovic, l'allenamento prima della finale

Prosegue la sessione d'allenamento del serbo, che sta provando tutti i suoi colpi in vista della finale contro Sinner.