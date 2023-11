Sinner, quanto ha guadagnato al termine delle Finals

Niente super premio da quasi 5 milioni di dollari. La sconfitta nella finale delle Nitto Atp Finals di Torino impedisce a Jannik Sinner di incassare il montepremi massimo riservato a chi vince il torneo da imbattuto. Neanche Djokovic l’ha intascato perché è stato battuto da Sinner durante i gironi. Per il finalista perdente, va sottolineato, non era previsto un premio in denaro aggiuntivo.

Sinner, il montepremi delle Finals

Si gonfia comunque il conto in banca di Jannik Sinner che ha guadagnato 2.600.500 dollari, cioè 2.382.300 euro. Il successo in semifinale contro Medvedev aveva già garantito a Sinner di mettere da parte poco più di un milione di euro, per la precisione 1.105.000 dollari. Guadagno che si è andato a sommare a quello che aveva già ottenuto fino alle porte della semifinale delle Finals: 297.720 euro per la partecipazione più altri 357.260 euro per ogni vittoria nel girone di qualificazione.