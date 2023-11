Alcaraz fa impazzire due bambini: ecco cosa gli regala fuori dall'hotel

TORINO - Si è conclusa in semifinale l'avventura di Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals . Lo spagnolo, n.2 al mondo, non ha potuto nulla nel penultimo atto del 'torneo dei maestri' contro Novak Djokovic : la sconfitta in due set (6-3, 6-2) dopo un'ora e mezza di gioco ha estromesso il 20enne spagnolo dalla corsa al titolo che, però, ha ritrovato il sorriso grazie all'affetto dei suoi tifosi.

Alcaraz, il regalo a due piccoli fan è emozionante

Questo pomeriggio, l'asso murciano ha infatti accontentato i suoi fan che lo attendevano all'uscita dell'hotel nel quale ha pernottato in questi giorni a Torino. Il classe 2003 di El Palmar non solo ha firmato autografi ma si è prestato a numerosi selfie con i suoi tifosi che lo hanno omaggiato con il solito, contagioso, affetto. Due piccoli fan in particolare non dimenticheranno mai il pomeriggio torinese: ai due bambini in visibilio, il campione spagnolo ha infatti regalato un paio di scarpe da gioco, strappando loro un sorriso, oltre a una gioia incontenibile.