Djokovic si collega con la coppa da Fazio: "Sinner il numero uno, però..."

Djokovic si è collegato a sorpresa con il programma che tempo che fa di Fabio Fazio, su Nove dopo la vittoria in finale contro Sinner. "Jannik è il numero uno italiano - ha detto - che ha fatto la storia dello sport in questo paese, sicuramente diventerà il numero uno del mondo e vincerà gli slam, non lo dico solo io, lo dicono in molti. È un grandissimo ragazzo, ha talento, dedizione, grandi valori, la sua famiglia e il suo team, sono tutti molto professionali... Auguro bellissime cose a lui... però quando non gioca contro me."