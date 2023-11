Djokovic ha un piano per battere Sinner: la frase del coach è determinante

Non è andata giù la sconfitta di martedì, così Nole Djokovic è arrivato preparato alla finale delle Nitto Atp Finals contro Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha un piano per portarsi a casa la vittoria e deve tutto a una frase detta dal suo coach durante la semifinale contro Carlos Alcaraz. "Lascia perdere il baccano, calmati", gli aveva detto dopo i due ace di fila messi a segno dallo spagnolo. Un consiglio che il serbo si tiene stretto per il super match del Pala Alpitour contro il talento azzurro.