Sinner stravolge i palinsesti: la finale con Djokovic sulla Rai cambia canale!

TORINO - Cambia il canale ma non la voglia di tennis degli italiani, folgorati dalle imprese di Jannik Sinner che oggi giocherà la finale delle Nitto Atp Finals contro Novak Djokovic, numero uno del mondo che è già stato battuto dall'altoatesino nel girone di qualificazione. Inizialmente la sfida tra Sinner e Djokovic sarebbe dovuta andare in onda su Rai 2, poi però è avvenuto un clamoroso cambio di canale: la finale, infatti, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, oltre che su Sky e Rai Play.