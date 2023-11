La frase di Djokovic a Sinner dopo la finale delle Atp Finals è virale

Troppo Djokovic per Sinner. Il campione serbo ha dimostrato perché è ancora lui il numero al mondo e nella finale delle Nitto Atp Finals ha battuto il fenomeno azzurro in due set 6-3 6-3. Ma ha anche speso parole di grande apprezzamento per il beniamino del Pala Alpitour. "Per me è un momento molto speciale - ha detto Nole al termine del match - È stata una delle mie stagioni più belle". A fine partita le telecamere hanno immortalato Djokovic parlare direttamente con Sinner sotto rete. La frase è diventata in breve virale sui social.