Diretta Sinner-Djokovic, finale Atp Finals: orario, giorno, dove vederla in tv e streaming

TORINO - A distanza di quattro giorni dalla sfida disputata nel Gruppo Verde, Jannik Sinner e Novak Djokovic torneranno nuovamente a sfidarsi nelle Nitto ATP Finals a Torino . Il numero uno derbo e il campione italiano, si sfideranno in finale. Dopo il successo dell'altoatesino, che ha battuto Medvedev in semifinale , Djokovic ha avuto la meglio contro Carlos Alcaraz.

Finale Sinner-Djokovic Atp Finals: giorno e ora

La finale del Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si disputerà domenica 19 novembre al Pala Alpitour di Torino, non prima delle ore 18.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Quattro i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il serbo conduce per tre a uno. La prima sfida nei 32esimi a Monte Carlo nel 2021, poi due volte a Wimbledon: nei quarti nel 2022 e in semifinale quest'anno. Nell'ultima gara, disputata quattro giorni fa a Torino, è stato Sinner a vincere.

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv e streaming

La finale tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta tv sia su Sky che su Rai 2. In streaming su Sky Go e Rai Play.