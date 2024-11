Clamoroso, Alcaraz già fuori dalle Atp Finals: perché Ruud-Rublev sarà inutile per lui

Un'altra sconfitta per Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals 2024. Dopo aver perso a sorpresa la sfida di esordio contro Casper Ruud per 6-1 7-5 e aver battuto Andrey Rublev con lo score di 6-3 7-6(8), il tennista spagnolo si è arreso ad Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(5) 6-4 nella sfida valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo John Newcombe. È dunque il numero 2 del mondo ad ipotecare il passaggio del turno da primo classificato del girone, mentre Alcaraz è eliminato.