Zverev-Alcaraz, diretta Atp Finals: segui il match di oggi, tennis LIVE

Ultima giornata della fase a gironi delle Nitto Atp Finals . Le ultime due sfide in programma vedono la chiusura del girone John Newcombe, in cui tutto è ancora da decidere. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si affrontano in una sfida decisiva per il loro accesso in semifinale: al tedesco basta un set mentre lo spagnolo deve vincere per continuare a sperare. Segui la sfida in diretta .

14:00

Atp Finals, al via la cerimonia prepartita

Inizia la cerimonia che precede la sfida tra Zverev e Alcaraz. A breve i giocatori faranno il loro ingresso in campo.

13:55

Zverev-Alcaraz, ci siamo

Ancora pochi minuti e l'Inalpi Arena di Torino ospiterà il match tra il tedesco e lo spagnolo.

13:50

Zverev, c'è Boris Becker nel mirino

In caso di vittoria contro Alcaraz, il tedesco raggiungerebbe quota 69 successi stagionali eguagliando così Boris Becker (record nel 1986). Sasha potrebbe diventare il quinto tedesco di tutti i tempi per vittorie in una singola stagione nell'era open.

13:45

Alcaraz, il cammino alle Atp Finals

Prima giornata: Alcaraz-Ruud 1-6, 5-7

Seconda giornata: Alcaraz-Rublev 6-3, 7-6 (8)

13:40

Zverev, il cammino alle Atp Finals

Prima giornata: Zverev-Rublev 6-4, 6-4

Seconda giornata: Zverev-Ruud 7-6 (3), 6-3

13:35

Zverev, settima partecipazione alle Atp Finals

Settima partecipazione al torneo di fine anno per il tedesco, vincitore nel 2018 e nel 2021.

13:30

Zverev straripante

Ottimo momento di forma per il tedesco che si presenta da imbattuto alla sfida contro lo spagnolo. Non solo: il 27enne di Amburgo non ha perso finora alcun set alle Atp Finals ed è reduce da sette vittorie consecutive.

13:25

Alcaraz 'quasi' perfetto contro i top 10 del ranking Atp

Nel 2024, Carlos ha vinto 12 partite su 16 contro top del ranking Atp nel 2024. Contro i top 5 ha invece trionfato 8 volte su 9 incontri disputati.

13:20

Alcaraz terzo giocatore del 2024 per numero di vittorie

Lo spagnolo ha esultato in 53 occasioni nel 2024: davanti a lui solo Sinner e Zverev appaiati a quota 68.

13:15

Gruppo Newcombe, la classifica

1. Zverev (Ger) 2-0 (set 4-0, game 25-17)

2. Ruud (Nor) 1-1 (set 2-2, game 22-19)

3. Alcaraz (Esp) 1-1 (set 2-2, game 19-22)

4. Rublev 0-2 (set 0-4, game 17-25)

13:10

Zverev-Alcaraz, i precedenti

Dieci i confronti diretti tra il tedesco e lo spagnolo: il bilancio è in perfetta parità con cinque successi per parte.

13:05

Zverev-Alcaraz in tv e streaming

La sfida tra il tedesco e lo spagnolo sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.

13:00

Zverev-Alcaraz-Ruud, le combinazioni per la semifinale

Tutto ancora da decidere nel gruppo John Newcombe. A Zverev basta vincere un solo set per conquistare un posto in semifinale. Situazione più complicata per Alcaraz, costretto a vincere contro il tedesco e poi a sperare che stasera Rublev riesca a strappare almeno un set a Ruud.

Campo Centrale - Torino