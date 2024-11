Ruud getta la spugna: "Sinner tira le pietre, non voglio più incontrarlo"

Non ci crede, Casper Ruud . Il norvegese, sconfitto da Sinner in due set in semifinale alle Atp Finals , commenta così la prestazione monstre del suo avversario: "Non sembra ci siano chance di battere Sinner, quando gioca pare ti stia tirando delle pietre! Oggi ha giocato incredibilmente bene, si è mosso benissimo. Sembra quasi un bodybuilder". Ruud era giunto al penultimo atto dopo aver conquistato il secondo posto nel proprio girone, dietro ad Alex Zverev e davanti agli eliminati Carlos Alcaraz e Andrey Rublev . Alle ore 18 di domenica, Sinner sfiderà Taylor Fritz per il titolo alle Finals .

"Sinner ha migliorato qualunque cosa"

"Non lo affrontavo da tre anni, ha migliorato qualunque cosa - aggiunge Ruud -. E' divertente da vedere e difficile da affrontare, è una grande ispirazione anche se è più giovane di me. Spero di non affrontarlo per altri tre anni! Sinner simile a Djokovic? In TV sembra che giochino in maniera simile, ma Jannik tira più forte di Nole. Poi certo, lui è il migliore della storia, ma almeno con Djokovic hai la possibilità di scambiare. Jannik invece non ti lascia respirare. Con Djokovic almeno non hai paura che ti tiri una bomba lungolinea ogni volta che colpisce la palla. Mi impressiona il fatto che Sinner abbia tenuto il livello così alto per tutto l’anno. Ha perso solo 6 partite, tutte contro top10: è stata una stagione perfetta, spero scenda un po’ il prossimo anno".