Sinner: "Penso sempre di essere il numero 2. Appena ti rilassi è un casino"

"2025 straordinario. Qui a Torino voglio riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso"

Sinner traccia poi un bilancio sulla stagione disputata finora: "Sono consapevole di quello che ho fatto, è stato un anno straordinario per me. L'anno scorso - racconta ancora l'azzurro in conferenza stampa - ho provato delle grandi emozioni, sollevando il trofeo, e questo è qualcosa che vorrei provare di nuovo, non importa quale sarà il numero 1 di fine anno. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di mostrare un ottimo tennis, come ho fatto negli ultimi mesi, e poi soprattutto nelle ultime settimane, e poi vediamo. Una ricetta per giocare un buon tennis è anche essere il più liberi possibile, ed è quello che sto cercando di fare".