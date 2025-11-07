Sinner: "Penso sempre di essere il numero 2. Appena ti rilassi è un casino"
TORINO - Cresce l'attesa per le Nitto Atp Finals 2025, in programma all'Inalpi Arena di Torino da domenica 9 novembre. Fari puntati sul campione in carica, Jannik Sinner, sorteggiato nel gruppo 'Bjorn Borg' del Round Robin con lo statunitense Ben Shelton, il tedesco Alexander Zverev più il terzo qualificato, uno tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi, è sceso in campo per l'allenamento odierno, dando spettacolo con il suo amico e rivale Carlos Alcaraz: "L'allenamento e la partita vera sono due cose completamente diverse", spiega Jannik ai microfoni di Sky Sport. "Sono contento di essermi allenato oggi con Carlos Alcaraz. Nei test giochi però in modo diverso da come fai poi in partita, anche per nascondere alcune cose. Stiamo comunque lavorando bene per farci trovare pronti per l'inizio di queste Finals".
Sinner: "Con Alcaraz siamo amici ma in campo è diverso. Su Musetti..."
"Io e Alcaraz? Ognuno fa la sua strada. Sappiamo cosa ci giochiamo qui a Torino. C'è pressione", sottolinea Sinner che poi aggiunge: "Fuori dal campo siamo amici ma in partita ognuno cerca di fare il proprio meglio per battere l'altro. Qui c'è tanta passione per il nostro sport: sono molto felice di essere a Torino", afferma il numero uno al mondo che segue, da molto vicino, il cammino di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Atene. In caso di trionfo in Grecia, il carrarino raggiungerebbe proprio Jannik all'Inalpi Arena. "Speriamo di essere due gli italiani in gara nelle Finals: vediamo come va".
"2025 straordinario. Qui a Torino voglio riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso"
Sinner traccia poi un bilancio sulla stagione disputata finora: "Sono consapevole di quello che ho fatto, è stato un anno straordinario per me. L'anno scorso - racconta ancora l'azzurro in conferenza stampa - ho provato delle grandi emozioni, sollevando il trofeo, e questo è qualcosa che vorrei provare di nuovo, non importa quale sarà il numero 1 di fine anno. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di mostrare un ottimo tennis, come ho fatto negli ultimi mesi, e poi soprattutto nelle ultime settimane, e poi vediamo. Una ricetta per giocare un buon tennis è anche essere il più liberi possibile, ed è quello che sto cercando di fare".
Sinner: "Nella mia mente sono numero due del mondo. Se mi rilasso un attimo è un casino"
"A me non piace pensare di essere il numero uno. Io penso sempre di essere il numero due", puntualizza Sinner. "Nella mia mente onestamente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Dicono che sono veramente forte nei campi indoor. Lo so anch'io, sono consapevole del tutto, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Ripeto, sono contento di essere qua, cerco di giocare un buon tennis. Ultima settimana, ultimo sforzo per questa stagione e poi ci vediamo l'anno prossimo".
