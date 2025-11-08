Il labiale di Djokovic a Musetti sulle Atp Finals dopo la vittoria ad Atene: “Lorenzo, stai tranquillo…”

Novak Djokovic ha sconfitto Lorenzo Musetti nella finale dell'Atp 250 di Atene e si è laureato campione, conquistando il 101° titolo della sua carriera. Il serbo ha vinto una battaglia di tre ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-3 7-5, chiudendo nel migliore dei modi il suo 2025 ed esultando strappandosi la maglietta davanti a quello che ormai è diventato il suo pubblico. Nole si è gettato a terra dopo il match point, salvo rialzarsi subito per andare a rete a stringere la mano al suo avversario. I due si sono resi protagonisti di un bel siparietto caratterizzato da sorrisi, ma ciò che ha colto l'attenzione di tutti è stata la frase pronunciata da Djokovic.