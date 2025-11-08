Il labiale di Djokovic a Musetti sulle Atp Finals dopo la vittoria ad Atene: “Lorenzo, stai tranquillo…”
Novak Djokovic ha sconfitto Lorenzo Musetti nella finale dell'Atp 250 di Atene e si è laureato campione, conquistando il 101° titolo della sua carriera. Il serbo ha vinto una battaglia di tre ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-3 7-5, chiudendo nel migliore dei modi il suo 2025 ed esultando strappandosi la maglietta davanti a quello che ormai è diventato il suo pubblico. Nole si è gettato a terra dopo il match point, salvo rialzarsi subito per andare a rete a stringere la mano al suo avversario. I due si sono resi protagonisti di un bel siparietto caratterizzato da sorrisi, ma ciò che ha colto l'attenzione di tutti è stata la frase pronunciata da Djokovic.
Il labiale di Djokovic
Secondo quanto si deduce dalle immagini, pare che Djokovic abbia detto a Musetti: "A Torino di vai te, non ci sarò". Il serbo non ha toccato il tema Atp Finals durante il discorso nella cerimonia di premiazione, ma dal labiale è apparso chiaro come lo avesse fatto privatamente con Lorenzo a fine match. Djokovic ha quindi provato a tirar su di morale il rivale, che ad Atene ha perso un'altra occasione per interrompere un digiuno di titoli che va avanti da oltre tre anni (Napoli 2022). Quale miglior modo per farlo se non annunciargli indirettamente che sarà protagonista davanti al pubblico di casa nel torneo più atteso dai migliori tennisti al mondo?