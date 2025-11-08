Musetti-Djokovic diretta finale Atene: in palio anche le Finals, segui tennis oggi LIVE

Si decide il futuro di Musetti . Finals sì, Finals no, la finale all'Atp 250 di Atene di oggi contro Djokovic può aprire la porta per Torino a Lorenzo. Se l'azzurro dovesse battere Nole e vincere il torneo, riuscirebbe a staccare il pass per le Atp Finals, dove Sinner si sta già allenando e preparando per il debutto . Toglierebbe, così, il posto ad Auger-Aliassime. Attenzione però: Djokovic stesso non ha ancora confermato la sua partecipazione a Torino e un suo forfait riporterebbe dentro l'italiano. La finale di oggi, quindi, ci dirà moltissimo del futuro tennistico sia di Musetti sia del serbo. Segui tutto in diretta .

15:31

Musetti: "Giocherò contro una leggenda"

Novak Djokovic, numero uno del seeding, è approdato in finale senza perdere un set. Se da un lato non si può dire che abbia brillato, dall’altro non ha neppure corso grandi rischi, come certificato dal 6-3 6-4 ai danni del tedesco Hanfmann, n. 117 ATP. Musetti è consapevole che affronterà una leggenda, contro cui peraltro è in svantaggio 8-1 nei precedenti, ma è apparso ottimista: "Non sono stato molto fortunato con le finali negli ultimi anni, ma spero che la storia cambi. Giocherò per due obiettivi: vincere il titolo e qualificarmi per le Finals. Non vedo l’ora di giocare questa partita contro una leggenda".

15:20

Musetti in finale dopo il successo su Korda

Djokovic è in finale grazie al successo su Hanfmann in due set, Musetti invece ha superato Korda al terzo set dopo una faticosa battaglia. Il primo set per Lorenzo era filato via senza alcun intoppo, un 6-0 senza storia. Poi però l'americano ha cominciato a giocare ed è servito il miglior Musetti per rimanere freddo nei momenti cruciali del match.

15:12

A che ora la finale tra Musetti e Djokovic

La finalissima di Atene Musetti-Djokovic è in programma alle 16: ecco dove vederla in tv e streaming.

Atene