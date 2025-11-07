Musetti-Korda diretta: segui la semifinale ad Atene. Tennis oggi LIVE

Musetti rimane più dentro che mai al sogno di raggiungere Sinner alle Atp Finals . L'ostacolo di oggi all'Atp 250 di Atene è Sebastian Korda , statunitense, numero 52 del ranking. L'unica chance che Lorenzo ancora ha di strappare il pass per Torino è vincere oggi, accedere alla finale e poi vincere anche quella, togliendo così l'ultimo slot ad Auger-Aliassime. È ancora tutto possibile e soprattutto alla portata dell'azzurro, ma il primo step deve essere battere Korda: segui il match in diretta .

Musetti chiude 6-0 il primo set in ventuno minuti. Non c'è stata storia, Korda non ha mai dato segnali di ripresa o reazione e l'azzurro non ha tolto il piede dall'acceleratore. Ora testa al secondo set.

Di nuovo ai vantaggi Korda tiene il servizio e sale sul 2-1. Lo statunitense è sicuramente migliorato rispetto al primo set, ora alterna ottime giocate a errori gravi, ma almeno è in partita.

Prosegue l'equilibrio, Musetti non molla un colpo e pareggia 3-3. L'azzurro è sicuramente più ordinato e continuo di Korda, che però tiene vivo ancora questo secondo set.

Ancora perfetto Korda, che ha sicuramente cambiato marcia. Ora è Musetti che corre e rincorre le giocate dell'americano, che comanda gioco e punteggio: 5-4.

Musetti rischia e soffre ma alla fine tiene il servizio, portando il match sul 5-5. Recupera da 0-30 e chiude con un ace.

È una fase della partita in cui a Korda riesce tutto o quasi e in cui l'americano chiude i game con molta più facilità. Musetti ora deve trascinare il secondo set al tie-break.

18:26

Musetti sul 5-0

Benissimo Musetti, gioca alla grande e si prende anche il quinto game. Korda non c'è, prova a caricarsi con un urlo sul 40-15 ma non dà seguito.

18:22

Musetti-Korda 4-0

Korda continua a non dare segnali di vita, Musetti fa il bello e il cattivo tempo senza che lo statunitense riesca a opporre una congrua resistenza. Siamo sul 4-0 per l'azzurro.

18:18

Secondo break di Musetti: 3-0

Vola Musetti sul 3-0 mettendo a segno il secondo break di fila. Korda sbaglia una volée facile facile a rete e lancia Lorenzo sul 3-0.

18:15

Musetti consolida il break

Due ace e un servizio vincente, Musetti consolida il break nel secondo game e si porta sul 2-0. È entrato in campo molto determinato Lorenzo.

18:11

Subito break di Musetti

Parte male Korda, subito break a zero di Musetti.

18:04

Musetti e Korda in campo per il riscaldamento

Ci siamo quasi, tra poco si parte. Musetti e Korda sono in campo per il riscaldamento.

17:53

Musetti, due ko indoor contro Korda

Musetti ha perso due volte contro Korda, entrambe indoor. "Sebastian è molto forte sui campi duri" ha ricordato l'azzurro, memore delle due sconfitte subite proprio sul cemento. Korda è n. 52 ma con un passato in top 15 prima dello stop a causa di una frattura alla tibia.

17:34

Djokovic in finale aspetta Musetti o Korda

Djokovic supera in due set Hanfmann nell'altra semifinale ad Atene e vola in finale dove ora attende uno tra Musetti e Korda. Dunque, se Lorenzo riuscirà a vincere ancora, se la vedrà con Nole.

17:25

Per Musetti la 24ª semifinale Atp

Musetti oggi giocherà la 24ª semifinale Atp in carriera, la settima del 2025. "La chiave è stata il servizio, che mi ha permesso di essere più aggressivo, soprattutto sul dritto. Sono contento perché mi sono adattato su una superficie veloce, ma devo pensare partita dopo partita e prepararmi al meglio per la semifinale" ha dichiarato l’azzurro.

17:12

Musetti in corsa per le Finals, ma dal 2026...

Musetti è ancora in corsa per le Finals perché il regolamento di quest'anno lo permette. Dal 2026 una modifica sostanziale rivoluzionerà le modalità di qualificazione.

17:02

I precedenti tra Musetti e Korda

Il bilancio dei precedenti tra Musetti e Korda è in completo equilibrio, 2-2. Lorenzo ha vinto nel 2021 a Lione e nel 2022 al 1000 di Madrid, mentre lo statunitense è uscito vittorioso dal confronto del 2021 alle Next Gen Finals e da quello del 2022 a Metz.

17:01

A che ora e dove vedere Musetti-Korda

La semifinale tra Musetti e Korda è in programma dopo quella di Djokovic e Hanfmann, in campo adesso nel corso del primo set, alle 18: ecco dove vederla in tv e streaming.

