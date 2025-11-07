Musetti-Korda diretta: segui la semifinale ad Atene. Tennis oggi LIVE
Musetti rimane più dentro che mai al sogno di raggiungere Sinner alle Atp Finals. L'ostacolo di oggi all'Atp 250 di Atene è Sebastian Korda, statunitense, numero 52 del ranking. L'unica chance che Lorenzo ancora ha di strappare il pass per Torino è vincere oggi, accedere alla finale e poi vincere anche quella, togliendo così l'ultimo slot ad Auger-Aliassime. È ancora tutto possibile e soprattutto alla portata dell'azzurro, ma il primo step deve essere battere Korda: segui il match in diretta.
19:23
Korda va sul 6-5, Musetti serve per il tie-break
È una fase della partita in cui a Korda riesce tutto o quasi e in cui l'americano chiude i game con molta più facilità. Musetti ora deve trascinare il secondo set al tie-break.
19:20
Musetti rischia ma rimonta
Musetti rischia e soffre ma alla fine tiene il servizio, portando il match sul 5-5. Recupera da 0-30 e chiude con un ace.
19:13
È un altro Korda, 5-4
Ancora perfetto Korda, che ha sicuramente cambiato marcia. Ora è Musetti che corre e rincorre le giocate dell'americano, che comanda gioco e punteggio: 5-4.
19:11
Contro-break di Korda
Korda annulla subito il break strappando il servizio a Musetti. Lo statunitense gioca molto bene e si prende il game del 4-4, riportando il match in parità.
19:05
Break di Musetti!
Ecco il break che potrebbe indirizzare la partita. L'errore di dritto di Korda fa esultare Lorenzo, che si sfoga con un urlo verso il suo angolo. Adesso l'azzurro comanda 4-3 e può allungare.
19:02
Musetti tiene il servizio
Prosegue l'equilibrio, Musetti non molla un colpo e pareggia 3-3. L'azzurro è sicuramente più ordinato e continuo di Korda, che però tiene vivo ancora questo secondo set.
18:57
Musetti-Korda 2-3
Korda tiene a zero il suo turno di battuta e risale 3-2. Secondo set ancora in equilibrio.
18:54
Musetti c'è
Musetti tiene a 15 il servizio dopo essere andato sotto e pareggia 2-2.
18:51
Korda tiene il servizio, 2-1 su Musetti
Di nuovo ai vantaggi Korda tiene il servizio e sale sul 2-1. Lo statunitense è sicuramente migliorato rispetto al primo set, ora alterna ottime giocate a errori gravi, ma almeno è in partita.
18:43
Musetti fa 1-1
Risponde subito Musetti che con un ace pareggia il conto dei game e tiene il turno di battuta.
18:38
Si sblocca Korda
Si sblocca Korda che ai vantaggi tiene il servizio e si prende il primo game della sua partita.
18:31
Musetti vince il primo set 6-0
Musetti chiude 6-0 il primo set in ventuno minuti. Non c'è stata storia, Korda non ha mai dato segnali di ripresa o reazione e l'azzurro non ha tolto il piede dall'acceleratore. Ora testa al secondo set.
18:26
Musetti sul 5-0
Benissimo Musetti, gioca alla grande e si prende anche il quinto game. Korda non c'è, prova a caricarsi con un urlo sul 40-15 ma non dà seguito.
18:22
Musetti-Korda 4-0
Korda continua a non dare segnali di vita, Musetti fa il bello e il cattivo tempo senza che lo statunitense riesca a opporre una congrua resistenza. Siamo sul 4-0 per l'azzurro.
18:18
Secondo break di Musetti: 3-0
Vola Musetti sul 3-0 mettendo a segno il secondo break di fila. Korda sbaglia una volée facile facile a rete e lancia Lorenzo sul 3-0.
18:15
Musetti consolida il break
Due ace e un servizio vincente, Musetti consolida il break nel secondo game e si porta sul 2-0. È entrato in campo molto determinato Lorenzo.
18:11
Subito break di Musetti
Parte male Korda, subito break a zero di Musetti.
18:04
Musetti e Korda in campo per il riscaldamento
Ci siamo quasi, tra poco si parte. Musetti e Korda sono in campo per il riscaldamento.
17:53
Musetti, due ko indoor contro Korda
Musetti ha perso due volte contro Korda, entrambe indoor. "Sebastian è molto forte sui campi duri" ha ricordato l'azzurro, memore delle due sconfitte subite proprio sul cemento. Korda è n. 52 ma con un passato in top 15 prima dello stop a causa di una frattura alla tibia.
17:34
Djokovic in finale aspetta Musetti o Korda
Djokovic supera in due set Hanfmann nell'altra semifinale ad Atene e vola in finale dove ora attende uno tra Musetti e Korda. Dunque, se Lorenzo riuscirà a vincere ancora, se la vedrà con Nole.
17:25
Per Musetti la 24ª semifinale Atp
Musetti oggi giocherà la 24ª semifinale Atp in carriera, la settima del 2025. "La chiave è stata il servizio, che mi ha permesso di essere più aggressivo, soprattutto sul dritto. Sono contento perché mi sono adattato su una superficie veloce, ma devo pensare partita dopo partita e prepararmi al meglio per la semifinale" ha dichiarato l’azzurro.
17:12
Musetti in corsa per le Finals, ma dal 2026...
Musetti è ancora in corsa per le Finals perché il regolamento di quest'anno lo permette. Dal 2026 una modifica sostanziale rivoluzionerà le modalità di qualificazione.
17:02
I precedenti tra Musetti e Korda
Il bilancio dei precedenti tra Musetti e Korda è in completo equilibrio, 2-2. Lorenzo ha vinto nel 2021 a Lione e nel 2022 al 1000 di Madrid, mentre lo statunitense è uscito vittorioso dal confronto del 2021 alle Next Gen Finals e da quello del 2022 a Metz.
17:01
A che ora e dove vedere Musetti-Korda
La semifinale tra Musetti e Korda è in programma dopo quella di Djokovic e Hanfmann, in campo adesso nel corso del primo set, alle 18: ecco dove vederla in tv e streaming.
