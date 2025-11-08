Djokovic e l'annuncio a sorpresa sulle Atp Finals che fa felice Musetti
Novak Djokovic non prenderà parte alle Atp Finals di Torino. Il serbo aveva promesso che avrebbe comunicato la sua decisione al termine dell'Atp 250 di Atene ed effettivamente lo ha fatto dopo la finale. Campione in Grecia grazie al successo nell'atto conclusivo del torneo ai danni di Lorenzo Musetti, Nole ha preferito rinunciare a Torino per il secondo anno consecutivo, chiudendo così il suo 2025 con le 2 ore e 59 minuti di battaglia nel torneo di Atene. Il trionfo di Djokovic ha quindi fatto felici in un colpo solo sia Felix Auger-Aliassime che Lorenzo Musetti. Il canadese si è infatti qualificato di diritto come ottavo poiché Musetti non è riuscito a superarlo nella Race. Il carrarino invece subentrerà al posto di Nole e disputerà le Finals da numero 9.
Musetti, cosa succede adesso
Nonostante la delusione per la sconfitta in finale, Lorenzo salirà ora su un aereo per tornare in Italia e lunedì farà il suo debutto nel Masters di fine anno. Musetti prenderà il posto di Djokovic nel girone, dunque sarà inserito nel Gruppo Jimmy Connors ed esordirà lunedì 10 novembre alle ore 14:00 contro lo statunitense Taylor Fritz. Ovviamente l'azzurro sperava di qualificarsi direttamente e senza dover ricorrere al torneo di Atene. Inoltre arriverà a Torino particolarmente stanco poiché in Grecia ha disputato quattro match, di cui tre finiti al terzo set. L'unica cosa che contava davvero, però, era partecipare alle Atp Finals davanti al pubblico della Inalpi Arena e Lorenzo può finalmente dire che la missione è compiuta.