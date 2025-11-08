Djokovic e l'annuncio a sorpresa sulle Atp Finals che fa felice Musetti 

Novak Djokovic non prenderà parte alle Atp Finals di Torino. Il serbo aveva promesso che avrebbe comunicato la sua decisione al termine dell'Atp 250 di Atene ed effettivamente lo ha fatto dopo la finale. Campione in Grecia grazie al successo nell'atto conclusivo del torneo ai danni di Lorenzo Musetti, Nole ha preferito rinunciare a Torino per il secondo anno consecutivo, chiudendo così il suo 2025 con le 2 ore e 59 minuti di battaglia nel torneo di Atene. Il trionfo di Djokovic ha quindi fatto felici in un colpo solo sia Felix Auger-Aliassime che Lorenzo Musetti. Il canadese si è infatti qualificato di diritto come ottavo poiché Musetti non è riuscito a superarlo nella Race. Il carrarino invece subentrerà al posto di Nole e disputerà le Finals da numero 9.