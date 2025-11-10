Tragedia alle Atp Finals: malore per due tifosi di tennis, morti in ospedale a Torino
TORINO - La grande festa delle Nitto Atp Finals di Torino, iniziate ieri, è turbata dalla morte di due persone nell'area dell'Inalpi Arena. Un uomo di 70 anni è stato colpito da arresto cardiaco nei pressi del Fan Village di piazza d'Armi: il personale medico del 118 è intervenuto per tentare di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo, all'ospedale Molinette, dove era stato trasportato in codice rosso.
La seconda tragedia di oggi
Un secondo appassionato di tennis, un uomo di 78 anni, ha invece accusato un malore sugli spalti dell’Inalpi Arena ed è stato immediatamente soccorso da un medico, che ha messo in atto le manovre di rianimazione sul posto. Successivamente il 78enne è stato portato all’ospedale Molinette in codice rosso, ma anche in questo caso non sono bastate le cure mediche.