Tragedia alle Atp Finals: malore per due tifosi di tennis, morti in ospedale a Torino

TORINO - La grande festa delle Nitto Atp Finals di Torino, iniziate ieri, è turbata dalla morte di due persone nell'area dell'Inalpi Arena. Un uomo di 70 anni è stato colpito da arresto cardiaco nei pressi del Fan Village di piazza d'Armi: il personale medico del 118 è intervenuto per tentare di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo, all'ospedale Molinette, dove era stato trasportato in codice rosso.