Shelton-Auger-Aliassime diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi LIVE

TORINO - Sono Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime i protagonisti di uno dei due incontri validi per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg alle Atp Finals di Torino . Entrambi sconfitti in due set all'esordio, rispettivamente da Alexander Zverev e Jannik Sinner , lo statunitense e il canadese sono attesi da un match decisivo : vincere vorrebbe dire continuare a sperare nella qualificazione , mentre perdere significherebbe con ogni probabilità essere eliminati . Ben ancora non ha ritrovato il 100% della forma dopo il problema alla spalla accusato allo Us Open, ma maggiori i dubbi ruotano intorno alle condizioni fisiche di Felix , frenato da un fastidio al polpaccio nel suo primo incontro. Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:05

Auger-Aliassime pareggia i conti: 2-2 con Shelton

A 15 anche il canadese che chiude il quarto gioco del secondo set con l'ace.

14:59

Shelton ritrova il vantaggio: 2-1 con Auger-Aliassime

Lo statunitense concede un solo punto al canadese e rimette la freccia nel secondo parziale.

14:58

Auger-Aliassime pareggia i conti: 1-1 con Shelton

Turno di battuta a 30 per il canadese che chiude il game con un ace (il quinto del suo match) e trova la parità nel parziale.

14:53

Shelton consolida il break: 1-0 con Auger-Aliassime nel secondo set

Il secondo set si apre con il turno di battuta a 15 dello statunitense che consolida così il controbreak dell'ultimo game del primo set portandosi in vantaggio.

14:51

+++ Inizia il secondo set +++

Al via il secondo parziale del match all'Inalpi Arena di Torino: si riparte con Shelton al servizio.

14:49

+++ Shelton vince il primo set: 6-4 con Auger-Aliassime +++

Sotto 15-30, lo statunitense vince i successivi due punti e va a palla break nonché set point (40-30) e il dritto lungolinea in risposta lo premia. Il primo parziale è suo: 6-4 il punteggio dopo 36' di partita.

14:44

Incredibile a Torino: c'è il controbreak di Auger-Aliassime!

A sorpresa arriva il controbreak del canadese che riapre il set. Game disastroso per l'americano, che a 15 perde la battuta. Il canadese ora servirà per consolidare il break e restare nel primo set. Ben poi ha un gesto di stizza: racchetta lanciata su una sedia fortunatamente vuota e richiamo del giudice di sedia.

14:40

Auger Aliassime non si arrende: Shelton avanti 5-3

Game a zero per il canadese che non si arrende. Ora però lo statunitense serve per il primo set.

14:35

Shelton vola sul 5-2 con Auger-Aliassime e 'vede' il primo set

Le ottime risposte di Felix portano il game sul 30 pari, poi Ben sale ancora in cattedra e dà spettacolo: servizio al corpo e punto con il dritto per il 40-30, poi chiude il settimo game con uno splendido vincente. Ora, al cambio di campo, Auger-Aliassime serve per restare nel primo set.

14:33

Auger-Aliassime dimezza lo svantaggio: Shelton avanti 4-2

Il canadese concede un solo 15 allo statunitense e prova a ricucire il pesante strappo del primo set.

14:30

Shelton consolida il break: 4-1 con Auger-Aliassime

Game a zero e break consolidato per lo statunitense che vola sul 4-1 nel primo parziale.

14:28

C'è il break di Shelton: 3-1 con Auger-Aliassime

Lo statunitense strappa il servizio al canadese e prova a indirizzare il primo set: pesa l'errore con la volée di Felix che concede la prima palla break della partita (30-40). Ben sfrutta al meglio la chance con un'ottima risposta e vola sul 3-1.

14:22

Shelton tiene il servizio e rimette la freccia: 2-1 con Auger-Aliassime

Il canadese 'spaventa' Ben, salendo sul 30-15 poi sbaglia il passante che riporta tutto in parità. A quel punto lo statunitense sale in cattedra con un dritto da urlo e una prima vincente che sfiora di pochissimo i 230 km/h.

14:18

Auger-Aliassime pareggia i conti: 1-1 con Shelton

Game a zero per il canadese che trova l'immediato pareggio nel set sfruttando al meglio la prima di servizio.

14:15

Shelton muove per primo il punteggio nel set di apertura: 1-0 con Auger-Aliassime

Il match si apre con il turno di battuta a 15 dello statunitense che concede un solo punto al canadese (suo il primo doppio fallo del match) e muove il punteggio nel parziale di apertura.

14:13

+++ Inizia il match tra Shelton e Auger-Aliassime +++

Al via la seconda giornata del Gruppo 'Bjorn Borg' con la sfida tra lo statunitense e il canadese: si parte con Ben al servizio.

14:05

Shelton e Auger-Aliassime entrano in campo

Ben e Felix fanno il loro ingresso sul campo dell'Inalpi Arena, accolti dall'ovazione di tifosi.

13:55

Shelton esalta Sinner: "C'è una cosa che mi colpisce di Jannik, è un vero campione"

Alla sua prima partecipazione alle Atp Finals, il tennista statunitense ha detto la sua sugli avversari del Gruppo 'Bjorn Borg', concentrandosi in particolare sul campione azzurro: "Affrontare Sinner in Italia, in un torneo dove lui è campione uscente, sarà speciale", ha sottolineato Ben ai microfoni di Sky Sport. "I tifosi lo amano, per me sarà una grande opportunità per affrontare di nuovo uno dei migliori tennis al mondo. Mi colpisce che Jannik sia sempre concentrato, il suo amore per il tennis è evidente. Lui è fonte di ispirazione e ammirazione per tanti comportamenti e abitudini. È molto utile ed è un vero campione".

13:50

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670

13:45

Il regolamento delle Atp Finals: tutto quello che c'è da sapere

Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/coppie divisi in gironi da quattro ciascuno. I primi due classificati nei gironi staccano il pass per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tie-break in tutti i parziali, compresa la finale. Anche le sfide del torneo di doppio sono tutte al meglio dei tre set, con punto secco (deciding point) sul 40 pari e Match Tie-break al terzo parziale.

13:40

Shelton-Auger-Aliassime, i precedenti

13:35

Atp Finals, dove seguire il match tra Shelton e Auger-Aliassime in tv e streaming

si sono affrontati in, losulla terra rossa del. Vinse il, al terzo turno, in tre comodi set con il punteggio di

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

13:30

Atp Finals, Shelton-Auger-Aliassime: data e orario del match

La sfida tra Ben e Felix, valida per la seconda giornata del Gruppo 'Bjorn Borg' alle Atp Finals di Torino, è in programma oggi - mercoledì 12 novembre - all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

Inalpi Arena, Torino